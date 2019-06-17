Зеленский призвал продолжать санкции из-за ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный ключ для достижения мира на Донбассе - дипломатическое и санкционное давление. Об этом заявил Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.
"Мы не можем достичь мира военным путем: он будет иметь слишком высокую цену в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ - это дипломатический и санкционный давление, поэтому я прошу его. Поэтому я прошу его сохранить и очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в большой семерке будет способствовать этому вопросу", - сказал он.
Напомним, Зеленский заявлял, что главная его задача на посту президента - завершение войны и возвращение аннексированных территорий Украины.
Ранее Зеленский в рамках официального визита в Париж встретился с Макроном.