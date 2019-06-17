Зеленський закликав продовжувати санкції через ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний ключ для досягнення миру на Донбасі – дипломатичний та санкційний тиск. Про це заявив Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
"Ми не можемо досягнути миру військовим шляхом: він матиме занадто високу ціну у тисячі людських життів. Єдиний ключ – це дипломатичний та санкційний тиск, тому я прошу його. Тому я прошу його зберегти і дуже сподіваюсь, що цьогорічне головування Франції у великій сімці сприятиме цьому питанню", - сказав він.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що головне його завдання на посту президента – завершення війни та повернення анексованих територій України.
Раніше Зеленський в рамках офіційного візиту до Парижа зустрівся з Макроном.