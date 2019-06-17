Зеленський назвав своє головне завдання на посту президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Головне завдання на посту президента – завершення війни та повернення анексованих територій України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
"Завершення війни та повернення українських анексованих територій – це моє основне завдання", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у рамках офіційного візиту до Парижа Зеленський зустрівся з Макроном.
Нагадаємо, що Макрон заявив про те, що Франція готова провести засідання у нормандському форматі, коли будуть зроблені певні жести, щоб підтвердити зобов’язання досягнути миру на Донбасі.