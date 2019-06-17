Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Главная задача на посту президента - завершение войны и возвращение аннексированных территорий Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.
"Завершение войны и возвращения украинских аннексированных территорий - это моя основная задача", - сказал он.
Как сообщал УНН, в рамках официального визита в Париж Зеленский встретился с Макроном.
Напомним, что Макрон заявил о том, что Франция готова провести заседание в нормандском формате, когда будут сделаны определенные жесты, чтобы подтвердить обязательства достичь мира на Донбассе.