Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента

"Завершение войны и возвращения украинских аннексированных территорий - это моя основная задача", - сказал он.

Как сообщал УНН, в рамках официального визита в Париж Зеленский встретился с Макроном.

Напомним, что Макрон заявил о том, что Франция готова провести заседание в нормандском формате, когда будут сделаны определенные жесты, чтобы подтвердить обязательства достичь мира на Донбассе.