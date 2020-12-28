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Зеленский, Янык и Империя: в Минюсте сообщили о самых оригинальных именах 2020 года

Киев • УНН

 • 15930 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2020 году молодые родители проявляли оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка, наиболее редкими именами стали Зеленский, Янык и Лимон для мальчиков и Империя, Золушка и Хрусталина для девочек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства юстиции Украины.

Зеленский, Янык и Империя: в Минюсте сообщили о самых оригинальных именах 2020 года

"В 2020 году некоторые из молодых родителей решили проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Так, в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан. Среди девочек же встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева. И все же большинство родителей отдавали предпочтение традиционным именам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди мальчиков в этом году в Украине больше всего появилось Артемов, Андреев, Богданов, Владиславов, Владимиров, Данилов, Дмитров. Среди женских имен наиболее популярными в 2020 году стали Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

Напомним, в 2019 году маленьких украинцев называли Золушка, Хауля и Дьйомерси.

Также напомним, что в Украине с начала года почти 9 тысяч раз меняли имя.

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