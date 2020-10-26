В Україні з початку року майже 9 тисяч разів змінювали ім'я

“На такий відповідальний крок, як зміна імені, зважуються громадяни різного віку та різної статі . Втім, як показує практика, частіше майже в 2 рази це роблять жінки. При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище при державній реєстрації шлюбу. Так, за 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5866 жінок та 2839 чоловіків”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступниці Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Оніщук, загалом тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років.

“Якщо у 2016 році спостерігався справжній „бум“ на зміну імені — відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689. Протягом січня-вересня 2020 року можливістю змінити ім’я громадяни в Україні скористались 8 743 разів”, — повідомила Оніщук.

Окрім того, Мін’юст навів приклади з яких на які громадяни змінювали власні імена:

• Джоя — стала Белла

• Єлизветета — стала Климентина

• Аурел — став Олександр

• Людмила — стала Кая

• Анна — стала Оліанна

• Володимир — став Вальдемар

• Іван — став Йонас

• Дррааоллдлісс — стала Анна

• Ганна — стала Анабелла

• Марія — стала Деріка

• Люцифєр — став Джек

• Андрій — став Владій

• Євген — став Єжі

• Наталія — стала Адіті

• Лариса — стала Глорія-Сандра

Нагадаємо, у Мін’юсті назвали найпопулярніші імена, якими українці називали своїх дітей у 2020 році.