В Україні з початку року майже 9 тисяч разів змінювали ім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні за 9 місяців цього року можливістю змінити ім’я люди скористались 8 743 разів. Наприклад, громадяни змінювали імена з Івана на Йонаса, з Ганни на Анабеллу, з Люцифєра на Джека. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
“На такий відповідальний крок, як зміна імені, зважуються громадяни різного віку та різної статі . Втім, як показує практика, частіше майже в 2 рази це роблять жінки. При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище при державній реєстрації шлюбу. Так, за 9 місяців 2020 року змінили ім’я 5866 жінок та 2839 чоловіків”, — йдеться в повідомленні.
За словами заступниці Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Оніщук, загалом тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні кілька років.
“Якщо у 2016 році спостерігався справжній „бум“ на зміну імені — відповідних актових записів було складено 22 365, то у 2019 таких було 15 689. Протягом січня-вересня 2020 року можливістю змінити ім’я громадяни в Україні скористались 8 743 разів”, — повідомила Оніщук.
Окрім того, Мін’юст навів приклади з яких на які громадяни змінювали власні імена:
• Джоя — стала Белла
• Єлизветета — стала Климентина
• Аурел — став Олександр
• Людмила — стала Кая
• Анна — стала Оліанна
• Володимир — став Вальдемар
• Іван — став Йонас
• Дррааоллдлісс — стала Анна
• Ганна — стала Анабелла
• Марія — стала Деріка
• Люцифєр — став Джек
• Андрій — став Владій
• Євген — став Єжі
• Наталія — стала Адіті
• Лариса — стала Глорія-Сандра
Нагадаємо, у Мін’юсті назвали найпопулярніші імена, якими українці називали своїх дітей у 2020 році.