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В Украине с начала года почти 9 тысяч раз меняли имя

В Украине с начала года почти 9 тысяч раз меняли имя

Киев  •  УНН

 • 18836 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине за 9 месяцев этого года возможностью изменить имя люди воспользовались 8 743 раза. Например, граждане меняли имена с Ивана на Йонаса, с Анны на Анабелла, с Люцифера на Джека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

“На такой ответственный шаг, как смена имени, решаются граждане разного возраста и разного пола. Впрочем, как показывает практика, чаще почти в 2 раза это делают женщины. При этом в перечень не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака. Так, за 9 месяцев 2020 года изменили имя 5 866 женщин и 2 839 мужчин”, — говорится в сообщении.

По словам заместителя Министра юстиции по государственной регистрации Ольги Онищук, в целом тенденция по изменению имени уменьшается, учитывая соответствующие показатели за последние несколько лет.

“Если в 2016 году наблюдался настоящий „бум“ на смену имени — соответствующих актовых записей было составлено 22 365, то в 2019 году таких было 15 689. В течение января-сентября 2020 года возможностью изменить имя граждане в Украине воспользовались 8 743 раза”, — сообщила Онищук.

Кроме того, Минюст привел примеры из которых на которые граждане меняли имена:

• Джоя — стала Белла
• Елизветета — стала Климентина
• Аурел — стал Александр
• Людмила — стала Кая
• Анна — стала Олианна
• Владимир — стал Вальдемар
• Иван — стал Йонас
• Дррааоллдлисс — стала Анна
• Анна — стала Анабелла
• Мария — стала Деррика
• Люцифер — стал Джек
• Андрей — стал власть
• Евгений — стал Ежи
• Наталья — стала Адити
• Лариса — стала Глория-Сандра

Напомним, в Минюсте назвали самые популярные имена, которыми украинцы называли своих детей в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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