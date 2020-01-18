Золушка, Хауля, Дьйомерсі: як називали маленьких українців у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстицій України підготувало статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей, серед яких Соломія, Іван, Марк, Катерина, Богдан, Марія, але також відзначається тренд і на рідкісні імена. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
"Відтак, у 2019 році в Києві 32 634 малюки отримали свої перші документи - свідоцтва про народження, у Київській області видали 14 361 документ, а у Черкаській – 7672", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків - Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.
Водночас у Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують - Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана; для хлопчиків - Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.
Що стосується Київської області, то у лідери вибились імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.
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Також існує тренд на рідкісні імена для дітей. Зокрема, у Києві батьки обирали для своїх малюків імена – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея; для хлопчиків – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.
У той час як у Київській області серед незвичайних імен були Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна; для хлопчиків - Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.
У Черкаській області батькам до вподоби дещо "казкові" імена, а саме Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона; чоловічі – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.
У Центральному управлінні Мін’юсту нагадали, що у минулому році просто у пологових будинках у трьох регіонах (Київ, Київська та Черкаська області) 54 667 дітей отримали свідоцтва про народження, а також рекомендували батькам відповідально підходити до вибору імені, адже від нього неабияк залежить доля дитини.
Нагадаємо, що у перший день 2020 року в світі народилось майже 400 тис. дітей.