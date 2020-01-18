Золушка, Хауля, Дьйомерсі: як називали маленьких українців у 2019 році

КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстицій України підготувало статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей, серед яких Соломія, Іван, Марк, Катерина, Богдан, Марія, але також відзначається тренд і на рідкісні імена. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.