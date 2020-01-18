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Золушка, Хауля, Дьйомерсі: як називали маленьких українців у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстицій України підготувало статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей, серед яких Соломія, Іван, Марк, Катерина, Богдан, Марія, але також відзначається тренд і на рідкісні імена. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Золушка, Хауля, Дьйомерсі: як називали маленьких українців у 2019 році

"Відтак, у 2019 році в Києві 32 634 малюки отримали свої перші документи - свідоцтва про народження, у Київській області видали 14 361 документ, а у Черкаській – 7672", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці найчастіше для своїх новонароджених донечок батьки давали імена – Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків - Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

Водночас у Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують - Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана; для хлопчиків - Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Що стосується Київської області, то у лідери вибились імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

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Також існує тренд на рідкісні імена для дітей. Зокрема, у Києві батьки обирали для своїх малюків імена – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея; для хлопчиків – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

У той час як у Київській області серед незвичайних імен були Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна; для хлопчиків - Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області батькам до вподоби дещо "казкові" імена, а саме Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона; чоловічі – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.

У Центральному управлінні Мін’юсту нагадали, що у минулому році просто у пологових будинках у трьох регіонах (Київ, Київська та Черкаська області) 54 667 дітей отримали свідоцтва про народження, а також рекомендували батькам відповідально підходити до вибору імені, адже від нього неабияк залежить доля дитини.

Нагадаємо, що у перший день 2020 року в світі народилось майже 400 тис. дітей.

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