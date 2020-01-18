Золушка, Хауля, Дьйомерси: как называли маленьких украинцев в 2019 году

КИЕВ. 18 января. УНН. Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей, среди которых Соломия, Иван, Марк, Екатерина, Богдан, Мария, но также отмечается тренд и на редкие имена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.