У перший день 2020 року в світі народилось майже 400 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В перший день січня у світі народилось майже 400 тис. дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Koha.
"В перший день січня 2020 року в усьому світі народилося 392 078 дітей", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що найбільше дітей народилось в країнах Азії. Більш ніж половина дітей родилась у восьми країнах світу.
"Індія лідирує, в ній народилось 67 385 дітей, в Китаї - 46 299, та в Нігерії близько 26 000. Пакистан, Індонезія, США, Демократична Республіка Конго та Ефіопія також очолюють список країн, в яких народилось більше всього дітей на початку року", - додали у ЗМІ.
Вказано, що стан багатьох лікарень потрібно поліпшувати. Зокрема, ЮНІСЕФ закликав покращити підготовку медичних працівників та негайно інвестувати те, щоб матері та новонароджені були в надійних руках під час вагітності та пологів.
Нагадаємо, у Києві 1 січня народилося 59 дітей.