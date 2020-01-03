В первый день 2020 года в мире родилось почти 400 тыс. детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В первый день января в мире родилось почти 400 тыс. Детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Koha.
"В первый день января 2020 года во всем мире родилось 392 078 детей", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что больше всего детей родилось в странах Азии. Более половины детей родилась в восьми странах мира.
"Индия лидирует, в ней родилось 67 385 детей, в Китае - 46 299, и в Нигерии около 26 тысяч. Пакистан, Индонезия, США, Демократическая Республика Конго и Эфиопия также возглавляют список стран, в которых родилось больше всего детей в начале года" , - добавили в СМИ.
Указано, что состояние многих больниц нужно улучшать. В частности, ЮНИСЕФ призвал улучшить подготовку медицинских работников и немедленно инвестировать то, чтобы матери и новорожденные были в надежных руках во время беременности и родов.
Напомним, в Киеве 1 января родилось 59 детей.