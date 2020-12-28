Зеленський, Яник і Імперія: у Мін’юсті повідомили про найоригінальніші імена 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2020 році молоді батьки проявляли оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитини, найбільш рідкісними іменами стали Зеленський, Яник і Лимон для хлопчиків і Імперія, Золушка і Хрусталіна для дівчаток. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Міністерства юстиції України.
"У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки. Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан. Серед дівчаток же зустрічались такі імена, як Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева. Та все ж більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів. Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.
Нагадаємо, у 2019 році маленьких українців називали Золушка, Хауля і Дьйомерсі.
Також нагадаємо, що в Україні з початку року майже 9 тисяч разів змінювали ім'я.