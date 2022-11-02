Зеленский: "Я не думал, что мы можем столько выдержать"

Цитата

“Я не думал, что мы можем столько выдержать. И мало того, еще и с таким приподнятым настроением. То есть, мы не жалуемся. Нас нельзя жалеть. Мы не идем через эту войну и эту трагедию. Мы бежим. Я удивлен, что украинские люди на это способны. Потому что, пока нет войны – ты можешь учиться в военной академии, или не учиться, ты можешь быть гражданским, энергетиком, учителем или таксистом. И когда пришла война – все становятся военными. Потому что кто-то в окопе, кто-то едет, кто-то становится волонтером, кто-то на международной арене – но это все фронт”, – заявил Президент.

Детали

Зеленский отметил, что приятно удивлен украинской нацией. По его словам те, кто уехал из страны, сейчас желают вернуться домой.

“Меня всегда вдохновляли наши люди. Мне не все верили. Когда ты выезжаешь где-то за границу – там прекрасные города, прекрасные улицы, люди. И я всегда хотел вернуться домой. И сейчас люди, которые уехали, раньше говорили, что в Украине им что-то не нравится. Я думаю, что в каждом государстве гражданам что-то не нравится. Но когда началась война и люди уехали - они поняли, какое наше государство прекрасное”, – добавил он.

Дополнение

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что украинцы, которые получили временные визы в Европейском Союзе и вернулись в Украину, могут вернуться в ЕС до зимы в связи с ракетными ударами рф.

Так, Европейская комиссия предоставила еще 100 миллионов евро семи странам, которые принимают большое количество украинских беженцев.