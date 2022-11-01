МВС Чехії: українці можуть повернутися до ЄС на зиму

Деталі

За його словами, близько 4,3 млн біженців прибули до ЄС, приблизно п'ята частина повернулася додому. Навіть з Чехії, яка на сьогодні видала понад 450 000 віз, приблизно 20% з них повернулися до України.

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"Якщо хтось тим часом виїхав до України, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими", - сказав міністр.

За його словами, кількість біженців з України може зрости до 5 млн, Чехія може прийняти до пів мільйона.

"Щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що понад пів мільйона прибулих, - це вже велике навантаження і для системи охорони здоров'я, і для системи освіти, але насамперед для гідного розміщення. Будувати імпровізовані намети взимку точно не вийде", - додав Ракушан.

Доповнення

Європейська комісія оголосила в понеділок, 10 жовтня, що має намір продовжити дію директиви ЄС про надання захисту українських біженців до березня 2024 року.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в середніх школах Чехії навчаються 4523 українських дітей.