МВД Чехии: украинцы могут вернуться в ЕС на зиму

Детали

По его словам, около 4,3 млн беженцев прибыли в ЕС, примерно пятая часть вернулась домой. Даже в Чехии, которая на сегодняшний день выдала более 450 000 виз, примерно 20% из них вернулись в Украину.

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"Если кто-то тем временем выехал в Украину, живет в Украине, уже получил временную защиту в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы", - сказал министр.

По его словам, количество беженцев из Украины может вырасти до 5 млн, Чехия может принять до полумиллиона.

"Чтобы иметь возможность обеспечить достойное размещение, все, что более полумиллиона прибывших, - это уже большая нагрузка и для системы здравоохранения, и для системы образования, но прежде всего для достойного размещения. Строить импровизированные палатки зимой точно не получится", - добавил Ракушан.

Дополнение

Европейская комиссия объявила в понедельник, 10 октября, что намерена продлить действие директивы ЕС о предоставлении защиты украинским беженцам до марта 2024 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в средних школах Чехии учатся 4523 украинских детей.