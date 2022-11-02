Зеленський: "Я не думав, що ми можемо стільки витримати"

Цитата

“Я не думав, що ми можемо стільки витримати. І мало того, ще і з таким піднесеним настроєм. Тобто, ми не жаліємось. Нас не можна жаліти. Ми не йдемо через цю війну і цю трагедію. Ми біжимо. Я здивований, що українські люди на це спроможні. Тому що, поки немає війни – ти можеш навчатись у військовій академії, або не навчатись, ти можеш бути цивільним, енергетиком, вчителем або таксистом. І коли прийшла війна – всі стають військовими. Тому що хтось в окопі, хтось їде, хтось стає волонтером, хтось на міжнародній арені – але це все фронт”, – заявив Президент.

Деталі

Зеленський зазначив, що приємно здивований українською нацією. За його словами ті, хто виїхав з країни, зараз бажають повернутися додому.

“Мене завжди надихали наші люди. Мені не всі вірили. Коли ти виїжджаєш десь за кордон – там прекрасні міста, прекрасні вулиці, люди. І я завжди хотів повернутись додому. І зараз люди, які поїхали, раніше казали, що в Україні їм щось не подобається. Я думаю, що в кожній державі громадянам щось не подобається. Але коли почалася війна і люди виїхали - вони зрозуміли, яка наша держава прекрасна”, – додав він.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що українці, які отримали тимчасові візи в Європейському Союзі та повернулися до України, можуть повернутися до ЄС до зими у зв'язку з ракетними ударами рф.

Так, Європейська комісія надала ще 100 мільйонів євро семи країнам, які приймають велику кількість українських біженців.