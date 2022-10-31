Єврокомісія виділила ще 100 млн євро на підтримку українських біженців

Деталі



Перший транш у розмірі 248 мільйонів євро виділили п’яти країнам ЄС у травні. Таким чином Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Чехія вже скористалися додатковою підтримкою.

Другий транш екстреної допомоги підтримає Польщу, Словаччину, Чехію, Болгарію, Естонію, Латвію та Литву.

Цитата

"Ці кошти можуть підтримати їхню здатність підтримувати біженців, зокрема вразливих, таких як неповнолітні без супроводу. Організації громадянського суспільства, місцеві та регіональні органи влади також відіграють ключову роль у наданні допомоги. Таким чином, держави-члени повинні будуть забезпечити, щоб це екстрене фінансування також надходило до них. Решта 52 мільйони євро буде спрямовано на наступному етапі на нові потреби, такі як проекти розміщення, надання якісної першої психологічної допомоги, психологічної та психосоціальної підтримки особам, які тікають з України", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2023 році ЄС планує надати Україні близько 18 млрд євро фінансової допомоги.