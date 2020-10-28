Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне в 76-ю годовщину со дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, которая отмечается сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.
"В 76-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков Президент Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне", - сообщили в ОП.
По информации пресс-службы, от имени Президента Украины был установлен венок к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в столице.
"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самым большим почтением хорошей памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Глава государства.
Отметим, 28 октября Украина отмечает 76-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов с Украины. В этот день чествуют украинцев, отдавших жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, будучи в рядах Красной армии или Украинской повстанческой армии.
Напомним, ранее Зеленский возложил цветы на могилу украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко.