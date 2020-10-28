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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95054 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104931 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124705 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100499 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101413 просмотра

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Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне

Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне

Киев  •  УНН

 • 15139 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне в 76-ю годовщину со дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, которая отмечается сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.

"В 76-ю годовщину изгнания из Украины нацистских захватчиков Президент Владимир Зеленский почтил память павших во Второй мировой войне", - сообщили в ОП.

По информации пресс-службы, от имени Президента Украины был установлен венок к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в столице.

"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и самым большим почтением хорошей памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Глава государства.

Отметим, 28 октября Украина отмечает 76-ю годовщину изгнания нацистских оккупантов с Украины. В этот день чествуют украинцев, отдавших жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, будучи в рядах Красной армии или Украинской повстанческой армии.

Напомним, ранее Зеленский возложил цветы на могилу украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко.

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