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Зеленський поклав квіти на могилу Кобзаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський поклав квіти на могилу українського класика, поета та художника Тараса Шевченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський поклав квіти на могилу Кобзаря

“У Каневі Президент України відвідав Шевченківський національний заповідник. У заповіднику розташований перший народний музей українського класика, поета та художника Тараса Шевченка — „Тарасова світлиця“. Також Володимир Зеленський побував у парковому комплексі, закладеному поряд з могилою Кобзаря в 60-х рр. 20 ст. з нагоди 100-річчя з дня смерті та 150-річчя від дня народження поета. Глава держави вшанував пам’ять Кобзаря та поклав квіти до його могили”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах робочої поїздки на Черкащину Президент ознайомився з проблемою незавершеного будівництва міського будинку культури у Каневі.

“У Каневі Володимир Зеленський дав розпорядження виділити кошти для добудови першої черги будинку культури та вшанував пам’ять Кобзаря... Главі держави розповіли, що його зведення почали ще у 1985 році, а згодом, у 2003-2013 роках, періодично оновлювали недобудову. Під час останньої спроби реконструкції підрядники утеплили та оздобили фасад, фоє та сходи всередині приміщення, було влаштовано зовнішні та внутрішні мережі, оздоблено зал на 700 місць. Представник підрядника зазначив, що для завершення будівництва необхідно орієнтовно 240 млн, а для першої черги будівництва — 70 млн грн. Володимир Зеленський відповів, що ці кошти можна буде виділити прямою субвенцією та передати об’єкт на баланс обласної влади”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що після огляду приміщень, зокрема актової зали, Президент наголосив, що всі роботи для здачі хоча б першої черги, за бажанням, можна завершити до кінця року.

Також вказано, що Володимир Зеленський поспілкувався з працівниками музею “Тарасова світлиця”, які попросили доручити зрушити низку важливих питань, зокрема щодо ремонту цього та історичного музеїв. Окремо вони подякували Главі держави за ініціативу “Великого будівництва” в галузі культури.

“Крім того, у Каневі Глава держави вшанував пам’ять загиблих бійців АТО, які віддали життя у боях за незалежність нашої держави. Володимир Зеленський поклав квіти до меморіалу пам’яті захисників України, що в центрі міста”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський поклав квіти на місце загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка, що був лідером гурту “Скрябін”.

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