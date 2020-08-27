Зеленський поклав квіти до місця загибелі “Скрябіна”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину поклав квіти на місце загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка, що був лідером гурту “Скрябін”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко. Глава держави поклав квіти на місці аварії та вшанував пам'ять музиканта”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.
Нагадаємо, Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі "Скрябіну" звання Героя України.