Зеленський поклав квіти до місця загибелі “Скрябіна”

“Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко. Глава держави поклав квіти на місці аварії та вшанував пам'ять музиканта”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі "Скрябіну" звання Героя України.