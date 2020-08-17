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Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі "Скрябіну" звання Героя України

Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі "Скрябіну" звання Героя України

Київ • УНН

 • 23436 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку, телеведучому та продюсеру Кузьмі "Скрябіну" (Андрію Кузьменку), передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

“Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (посмертно). Відповідний указ № 323/2020 Глава держави підписав 17 серпня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

“З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя — ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом — заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну”, — написав Зеленський у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

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