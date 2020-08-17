Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93734 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103825 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129593 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129173 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101701 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102441 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104239 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101992 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины

Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины

Киев  •  УНН

 • 23424 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Кузьме "Скрябину" (Андрей Кузьменко), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно). Соответствующий указ № 323/2020 Глава государства подписал 17 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

"С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Напомним, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.

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