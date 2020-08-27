Зеленский возложил цветы к месту гибели "Скрябина"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область возложил цветы на место гибели украинского музыканта, Героя Украины Андрея Кузьменко, который был лидером группы "Скрябин". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко. Глава государства возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.
Напомним, Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины.