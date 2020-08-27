Зеленский возложил цветы к месту гибели "Скрябина"

"Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко. Глава государства возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Напомним, Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины.