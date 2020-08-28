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Зеленский возложил цветы на могилу Кобзаря

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Во время рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на могилу украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский возложил цветы на могилу Кобзаря

“В Каневе Президент Украины посетил Шевченковский национальный заповедник. В заповеднике расположен первый народный музей украинского классика, поэта и художника Тараса Шевченко — „Тарасова светлица“. Также Владимир Зеленский побывал в парковом комплексе, заложенном рядом с могилой Кобзаря в 60-х гг. 20 в. по случаю 100-летия со дня смерти и 150-летию со дня рождения поэта. Глава государства почтил память Кобзаря и возложил цветы к его могиле”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Черкасскую Президент ознакомился с проблемой незавершенного строительства городского дома культуры в Каневе.

“В Каневе Владимир Зеленский распорядился выделить средства для достройки первой очереди дома культуры и почтил память Кобзаря ... Главе государства рассказали, что его возведение начали еще в 1985 году, а затем, в 2003-2013 годах, периодически обновляли недострой. Во время последней попытки реконструкции подрядчики утеплили и отделали фасад, фойе и лестницы внутри помещения, было устроены внешние и внутренние сети, украшен зал на 700 мест. Представитель подрядчика отметил, что для завершения строительства необходимо ориентировочно 240 млн, а для первой очереди строительства — 70 млн грн. Владимир Зеленский ответил, что эти средства можно будет выделить прямой субвенцией и передать объект на баланс областной власти”, — указано в сообщении.

Сообщается, что после осмотра помещений, в частности актового зала, Президент подчеркнул, что все работы для сдачи хотя бы первой очереди, по желанию, можно завершить до конца года.

Также указано, что Владимир Зеленский пообщался с работниками музея “Тарасова светлица”, которые попросили поручить сдвинуть ряд важных вопросов, в частности ремонта этого и исторического музеев. Отдельно они поблагодарили Главу государства за инициативу “Большого строительства” в области культуры.

“Кроме того, в Каневе Глава государства почтил память погибших бойцов АТО, отдавших жизнь в боях за независимость нашей страны. Владимир Зеленский возложил цветы к мемориалу памяти защитников Украины, что в центре города”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, во время рабочей поездки в Днепропетровскую Зеленский возложил цветы на место гибели украинского музыканта, Героя Украины Андрея Кузьменко, который был лидером группы “Скрябин”.

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