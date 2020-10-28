Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні у 76-ту річницю з Дня визволення України від нацистських загарбників, яка відзначається сьогодні. Про це інформує пресслужба Офісу Президента у Telegram-каналі, передає УНН.
“У 76-ту річницю вигнання з України нацистських загарбників Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні”, — повідомили в ОП.
За інформацією пресслужби, від імені Президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у Парку Вічної Слави у столиці.
“Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру”, — сказав Глава держави.
Зазначимо, 28 жовтня Україна відзначає 76-ту річницю вигнання нацистських окупантів із України. В цей день вшановують українців, які віддали життя, виганяючи нацистських окупантів, будучи в лавах Червоної армії або Української повстанської армії.
Нагадаємо, раніше Зеленський поклав квіти на могилу українського класика, поета та художника Тараса Шевченка.