Зеленский признал, что в "Слуге народа" есть "засланные казачки" и пообещал очищение команды

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53984 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74970 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110570 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146077 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196169 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193697 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280077 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157903 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский признал, что в "Слуге народа" есть "засланные казачки" и пообещал очищение команды

Киев  •  УНН

 • 29666 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Партия "Слуга народа" постепенно будет очищаться от случайных людей и засланных казачков. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие", - сказал Зеленский.

Он попросил тех, кто еще не понял разницу между настоящим мнением народа и своим - Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов, что "все пропало", лучше встать и уйти сейчас.

Дополнение

1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Украины Александра Дубинского из состава пропрезидентской фракции "Слуга народа", таким образом монобольшинство стало меньшим.

Также народного депутата Александра Юрченко официально исключено из фракции политической партии "Слуга народа".

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