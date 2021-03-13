Зеленський визнав, що у "Слузі народу" є "заслані козачки" і пообіцяв очищення команди

Цитата

“Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть та від випадкових людей. Є і такі”, — сказав Зеленський.

Він попросив тих, хто досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю — Facebook-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про “всьо пропало”, краще встати та піти зараз.

Доповнення

1 лютого, народного депутата Олександра Дубінського виключили з фракції “Слуга народу”.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення народного депутата України Олександра Дубінського зі складу пропрезидентської фракції “Слуга народу”, таким чином монобільшість стала меншою.

Також народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключено з фракції політичної партії “Слуга народу”.