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Зеленский: военные рф похитили более двух тысяч украинских детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время своего обращения на заседании Евросовета, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты похитили более 2 тыс. детей. Об этом информирует УНН.

Зеленский: военные рф похитили более двух тысяч украинских детей

Детали

Владимир Зеленский обратился к Евросовету и народов Европы и подчеркнул, что Украина не шла на чужую землю, никогда не мечтала о любую войну.

Украина призывает оккупантов сложить оружие и вернуться домой ради жизни. Украина объединилась ради мира. И еще ради мира объединяет мир.

Цитата

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны - их не волнует, кто там - дети, женщины, служители церкви, кстати там, которые сопровождали гуманитарный груз", - отметил Президент.

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