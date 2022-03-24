Зеленський: військові рф викрали понад дві тисячі українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час свого звернення на засіданні Євроради, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти викрали понад 2 тис. дітей. Про це інформує УНН.
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Володимир Зеленський звернувся до Євроради та народів Європи і наголосив, що Україна не йшла на чужу землю, ніколи не мріяла про будь-яку війну.
Україна закликає окупантів скласти зброю та повернутися додому заради життя. Україна обʼєдналася заради миру. І ще заради миру обʼєднує світ.
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"Ми не знаємо, де наші діти. Де наші дві тисячі дітей? Обстрілюють гуманітарні колони - їх не хвилює, хто там - діти, жінки, служителі церкви, до речі там, які супроводжували гуманітарний вантаж", - зауважив Президент.