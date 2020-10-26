Зеленский требует от Минздрава "достоверной статистики" о выздоровевших от COVID-19

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших (COVID-19 - ред.) и кто выздоровел. Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется", - говорится в документе.

Добавим, что Минздрав начал процесс восстановления института отечественных вакцин.