Зеленський вимагає від МОЗ "достовірної статистики" про видужалих від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики тих, хто захворів і хто поборов коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.
"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів (на COVID-19 - ред.) і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається", - йдеться у документі.
Додамо, що МОЗ розпочало процес відновлення інституту вітчизняних вакцин.