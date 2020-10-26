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Зеленський вимагає від МОЗ "достовірної статистики" про видужалих від COVID-19

Зеленський вимагає від МОЗ "достовірної статистики" про видужалих від COVID-19

Київ • УНН

 • 17588 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики тих, хто захворів і хто поборов коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів (на COVID-19 - ред.) і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається", - йдеться у документі.

Додамо, що МОЗ розпочало процес відновлення інституту вітчизняних вакцин.

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