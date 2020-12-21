Зеленский требует "упростить бюрократию" выплат семьям погибших от COVID-19 медиков

"Этот вопрос (выплаты компенсаций семьям погибших медиков - ред.) стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что в настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

Напомним, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, пока подтверждено лишь 53 летальных случая от COVID-19 среди более 300 смертей медработников. Выплаты в 1,5 миллиона гривен государство делает, но часто некому их направлять.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине более 400 медиков умерло из-за COVID-19. По его словам, на сегодняшний день проводится более 360 расследований. По 200 происходит расследование, более 100 завершено.