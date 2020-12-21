Зеленський вимагає “спростити бюрократію” виплат родинам загиблих від COVID-19 медиків

“Це питання (виплати компенсацій родинам загиблих медиків — ред.) стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі”, — зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що наразі до Міністерства соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, наразі підтверджено лише 53 летальних випадки від COVID-19 серед понад 300 смертей медпрацівників. Виплати в 1,5 мільйона гривень держава робить, але часто немає кому їх направляти.

У той же час, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні понад 400 медиків померло через COVID-19. З його слів, на сьогоднішній день проводиться понад 360 розслідувань. По 200 відбувається розслідування, понад 100 завершено.