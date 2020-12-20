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Лазебна розповіла про проблеми з "ковідними" виплатами через загибель медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наразі підтверджено лише 53 летальних випадки від COVID-19 серед понад 300 смертей медпрацівників. Виплати в 1,5 мільйона гривень держава робить, але часто немає кому їх направляти. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

Лазебна розповіла про проблеми з "ковідними" виплатами через загибель медиків

"У нас є фонд соцстрахування, туди були перераховані величезні гроші, понад 1,5 млрд, ми ввели новий вид лікарняного по самоізоляції, плюс там є підтримка медиків, підтримка по інвалідності", — сказала Лазебна.

За її словами, з виплатами сім'ям померлих лікарів є деякі складнощі.

"Друга програма — 1,5 млн сім'ям загиблих медиків, померло понад 300 осіб, провели розслідування, такі розслідування часто пов'язані з бюрократичними складнощами. Підтверджено 53 випадки "ковіду", і ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, акти приходять, починаємо шукати, а родичів немає", — сказала вона.

Додамо, що за словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні понад 400 медиків померло через COVID-19.

За його словами, на сьогоднішній день проводиться понад 360 розслідувань. По 200 відбувається розслідування, понад 100 завершено.

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