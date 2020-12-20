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Лазебная рассказала о проблемах с "ковидными" выплатами в связи с гибелью медиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. На данный момент подтверждено лишь 53 летальных случая от COVID-19 среди более 300 смертей медработников. Выплаты в 1,5 миллиона гривен государство делает, но часто некому их направлять. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

Лазебная рассказала о проблемах с "ковидными" выплатами в связи с гибелью медиков

"У нас есть фонд соцстрахования, туда были перечислены огромные деньги, более 1,5 млрд, мы ввели новый вид больничного по самоизоляции, плюс там есть поддержка медиков, поддержка по инвалидности", - сказала Лазебная.

По ее словам, с выплатами семьям умерших врачей есть некоторые сложности.

"Вторая программа - 1,5 млн семьям погибших медиков, умерло более 300 человек, провели расследование, такие расследования часто связаны с бюрократическими сложностями. Подтверждено 53 случая "ковида", и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, акты приходят, начинаем искать, а родственников нет", - сказала она.

Добавим, что по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине более 400 медиков умерло из-за COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день проводится более 360 расследований. По 200 происходит расследование, более 100 завершено.

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