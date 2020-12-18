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В Україні через COVID-19 померло понад 400 медиків - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні понад 400 медиків померло через COVID-19, вже 50 їхнім сім’ям виплачується компенсація у розмірі понад 1,5 млн грн. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

В Україні через COVID-19 померло понад 400 медиків - Шмигаль

“На жаль так, в нас в Україні понад 400 медичних працівників загинуло через коронавірус. На жаль. Держава прийняла рішення і виплачує компенсації допомоги родинам загиблих медиків... На сьогоднішній день проводиться понад 360 розслідувань, відповідно, оформляються документи. Тобто, це процедура. По 200 відбувається розслідування, більше 100 завершено. Частина з них — комісіями, які працюють в областях на місцях, визнані, як захворюваність і втрата медика при виконанні своїх обов’язків, і таким сім’ям, їм вже, близько 50, виплачується ця додаткова компенсація понад 1,5 млн грн”, — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у Миколаєві не виплатили компенсацію через смерть лікаря від COVID-19: у МОЗ з’ясовували причини.

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