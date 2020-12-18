В Україні через COVID-19 померло понад 400 медиків - Шмигаль

“На жаль так, в нас в Україні понад 400 медичних працівників загинуло через коронавірус. На жаль. Держава прийняла рішення і виплачує компенсації допомоги родинам загиблих медиків... На сьогоднішній день проводиться понад 360 розслідувань, відповідно, оформляються документи. Тобто, це процедура. По 200 відбувається розслідування, більше 100 завершено. Частина з них — комісіями, які працюють в областях на місцях, визнані, як захворюваність і втрата медика при виконанні своїх обов’язків, і таким сім’ям, їм вже, близько 50, виплачується ця додаткова компенсація понад 1,5 млн грн”, — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у Миколаєві не виплатили компенсацію через смерть лікаря від COVID-19: у МОЗ з’ясовували причини.