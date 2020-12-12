У Миколаєві не виплатили компенсацію через смерть лікаря від COVID-19: у МОЗ з’ясовували причини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Миколаєві сімейна лікарка померла через COVID-19, однак комісія дійшла висновку, що інфікування не було пов’язане з її професійною діяльністю і тому її родині відмовили у компенсації. Представники Соцстраху та МОЗ з'ясовували причини та створили нову комісію, яка підтвердила доцільність отримання компенсації. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Днями мережу сколихнула історія про те, що у Миколаєві від коронавірусної хвороби померла сімейна лікарка Галина Колянчикова. Але її родині відмовили у компенсації. Таке рішення прийняли колективно члени комісії, які дійшли дуже дивного… як на мене, висновку, що інфікування лікарки не було пов’язане з її професійною діяльністю. Працівники амбулаторії, в якій працювала пані Галина, прокоментували це тим, що вона інфікувалася від свого чоловіка лікаря-хірурга. Мене особисто ця історія обурила. Я вважаю, що взагалі механізм встановлення такого професійного захворювання у наших лікарів, наших медичних працівників, він повинен бути максимально спрощений і таких речей не повинно навіть відбуватися”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що вони поставили це питання на контроль і почали спілкуватися з місцевою владою.
“Відтак до комісії ходили представники Держпраці, Соцстраху, епідеміологи, представники міського управління охорони здоров’я та Центру первинної медико-санітарної допомоги. З’ясувалося, що деякі представники комісії мали такий, особистий, конфлікт з пані Галиною. Але після того обласна державна адміністрація з’ясувала всі обставини, засумнівалася в об’єктивності цієї інформації. Була зроблена нова комісія, оновили склад комісії… І вже вчора Миколаївський департамент охорони здоров’я повідомив нам, що нова комісія після з’ясування всіх обставин визначила, що захворювання та смерть лікарки дійсно пов’язана з її професійною діяльністю, отже родина загиблої лікарки повинна отримати ту компенсацію, яка передбачена державою. Порядка 1,5 млн грн”, - сказав міністр.
За його словами, він сподівається, що подібні випадки будуть розглядатися неупереджено.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, чому затримуються компенсації родинам загиблих медиків від COVID-19.