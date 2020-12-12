У Миколаєві не виплатили компенсацію через смерть лікаря від COVID-19: у МОЗ з’ясовували причини

“Днями мережу сколихнула історія про те, що у Миколаєві від коронавірусної хвороби померла сімейна лікарка Галина Колянчикова. Але її родині відмовили у компенсації. Таке рішення прийняли колективно члени комісії, які дійшли дуже дивного… як на мене, висновку, що інфікування лікарки не було пов’язане з її професійною діяльністю. Працівники амбулаторії, в якій працювала пані Галина, прокоментували це тим, що вона інфікувалася від свого чоловіка лікаря-хірурга. Мене особисто ця історія обурила. Я вважаю, що взагалі механізм встановлення такого професійного захворювання у наших лікарів, наших медичних працівників, він повинен бути максимально спрощений і таких речей не повинно навіть відбуватися”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вони поставили це питання на контроль і почали спілкуватися з місцевою владою.

“Відтак до комісії ходили представники Держпраці, Соцстраху, епідеміологи, представники міського управління охорони здоров’я та Центру первинної медико-санітарної допомоги. З’ясувалося, що деякі представники комісії мали такий, особистий, конфлікт з пані Галиною. Але після того обласна державна адміністрація з’ясувала всі обставини, засумнівалася в об’єктивності цієї інформації. Була зроблена нова комісія, оновили склад комісії… І вже вчора Миколаївський департамент охорони здоров’я повідомив нам, що нова комісія після з’ясування всіх обставин визначила, що захворювання та смерть лікарки дійсно пов’язана з її професійною діяльністю, отже родина загиблої лікарки повинна отримати ту компенсацію, яка передбачена державою. Порядка 1,5 млн грн”, - сказав міністр.

За його словами, він сподівається, що подібні випадки будуть розглядатися неупереджено.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, чому затримуються компенсації родинам загиблих медиків від COVID-19.