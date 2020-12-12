В Николаеве не выплатили компенсацию за смерть врача от COVID-19: в Минздраве выясняли причины

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Николаеве семейный врач умерла от COVID-19, однако комиссия пришла к выводу, что инфицирование не было связано с ее профессиональной деятельностью и поэтому ее семье отказали в компенсации. Представители Соцстраха и Минздрава выясняли причины и создали новую комиссию, которая подтвердила целесообразность получения компенсации. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.