В Николаеве не выплатили компенсацию за смерть врача от COVID-19: в Минздраве выясняли причины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Николаеве семейный врач умерла от COVID-19, однако комиссия пришла к выводу, что инфицирование не было связано с ее профессиональной деятельностью и поэтому ее семье отказали в компенсации. Представители Соцстраха и Минздрава выясняли причины и создали новую комиссию, которая подтвердила целесообразность получения компенсации. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На днях сеть всколыхнула история о том, что в Николаеве от коронавирусной болезни умерла семейная врач Галина Колянчикова. Но ее семье отказали в компенсации. Такое решение приняли коллективно члены комиссии, которые пришли к очень странному ... как по мне, выводу, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью. Работники амбулатории, в которой работала Галина, прокомментировали это так, что она заразился от своего мужа врача-хирурга. Меня лично эта история возмутила. Я считаю, что вообще механизм установления такого профессионального заболевания у наших врачей, наших медицинских работников, он должен быть максимально упрощен и таких вещей не должно даже происходить", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что они поставили этот вопрос на контроль и начали общаться с местными властями.
"Следовательно в комиссию ходили представители Гоструда, Соцстраха, эпидемиологи, представители городского управления здравоохранения и Центра первичной медико-санитарной помощи. Выяснилось, что некоторые представители комиссии тиели такой, личный, конфликт с госпожой Галиной. Но после того областная государственная администрация выяснила все обстоятельства, усомнилась в объективности этой информации. Была сделана новая комиссия, обновили состав комиссии ... И уже вчера Николаевский департамент здравоохранения сообщил нам, что новая комиссия после выяснения всех обстоятельств определила, что заболевания и смерть врача действительно связаны с ее профессиональной деятельностью, следовательно семья погибшего врача должна получить ту компенсацию, которая предусмотрена государством. Порядка 1,5 млн грн", - сказал министр.
По его словам, он надеется, что подобные случаи будут рассматриваться беспристрастно.
Напомним, в Минсоцполитики объяснили, почему задерживаются компенсации семьям погибших медиков от COVID-19.