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У Мінсоцполітики пояснили, чому затримуються компенсації родинам загиблих медиків від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки йде тривале розслідування кожного з випадків. Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

“Щодо 136 випадків проводиться надалі розслідування. Воно тривале — мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці і це все стримує швидке розслідування”, — сказала Лазебна.

Міністр підкреслила, що кошти у Фонді соціального страхування є і Уряд готовий виплачувати їх родинам.

Зокрема, Лазебна поінформувала про виплати сім’ям медиків, які загинули від COVID-19

“Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов’язані з виробництвом, а 79 — не пов’язані”, — повідомила Міністр.

За словами Марини Лазебної, щодо 35 випадків по загиблим медикам — родинам, право яких встановлено на виплату, відповідні кошти виплачено.

Лазебна також додала, що медикам, які отримали другу та третю групу інвалідності, також почали виплачувати кошти.

На початку листопада міністр повідомляла, що в Україні зафіксовано 33 випадки смерті медиків на робочому місці через боротьбу з COVID-19.

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