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В Минсоцполитики объяснили, почему задерживаются компенсации семьям погибших медиков от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Большинство семей медиков, погибших от COVID-19 еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“По 136 случаям проводится в дальнейшем расследование. Оно длительное — меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование”, — сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования является и Правительство готово выплачивать их семьям.

В частности, Лазебная проинформировала о выплатах семьям медиков, погибших от COVID-19

“Завершено расследование 114 случаев. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны связанные с производством, а 79 — не связаны”, — сообщила министр.

По словам Лазебной, по 35 случаям погибших медикам — семьям, право которых установлено в рассрочку, соответствующие средства выплачены.

Лазебная также добавила, что медикам, которые получили вторую и третью группу инвалидности, также начали выплачивать деньги.

В начале ноября министр сообщала, что в Украине зафиксировано 33 случая смерти медиков на рабочем месте из-за борьбы с COVID-19.

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