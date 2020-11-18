В Минсоцполитики объяснили, почему задерживаются компенсации семьям погибших медиков от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Большинство семей медиков, погибших от COVID-19 еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
“По 136 случаям проводится в дальнейшем расследование. Оно длительное — меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование”, — сказала Лазебная.
Министр подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования является и Правительство готово выплачивать их семьям.
В частности, Лазебная проинформировала о выплатах семьям медиков, погибших от COVID-19
“Завершено расследование 114 случаев. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны связанные с производством, а 79 — не связаны”, — сообщила министр.
По словам Лазебной, по 35 случаям погибших медикам — семьям, право которых установлено в рассрочку, соответствующие средства выплачены.
Лазебная также добавила, что медикам, которые получили вторую и третью группу инвалидности, также начали выплачивать деньги.
В начале ноября министр сообщала, что в Украине зафиксировано 33 случая смерти медиков на рабочем месте из-за борьбы с COVID-19.