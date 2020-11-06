Лазебна: в Україні зафіксовано 33 випадки смерті медиків на робочому місці через боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні зафіксовано 33 випадки смерті медиків на робочому місці у зв’язку з боротьбою з COVID-19, 20 випадків отримають виплати у розмірі 210 тис. грн та 1,5 млн грн. про це сказала на годині запитань до уряду у ВР міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні 33 випадки, пов’язані зі смертю на робочому місці. Це ті, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків — члени сімей родин загиблих отримують по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн. І, на жаль, у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому там у нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо”, — сказала Лазебна.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу у розмірі 219 тис. 700 грн для родини лікаря-терапевта, який помер через COVID-19.