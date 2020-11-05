Соцстрах виплатив близько 220 тис. грн родині померлого через COVID-19 лікаря-терапевта

“Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тис. 700 грн для родини лікаря-терапевта з Київщини. Медичний працівник помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що раніше для членів його сім’ї Фонд профінансував одноразову страхову виплату за кошти державного бюджету відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн.

“Допомогу було перерахована Фондом учора, 4 листопада, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів. Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого профзахворювання на COVID-19 для 21 родини”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні кількість лікарняних по ізоляції від COVID-19 за місяць зросла на 55%.