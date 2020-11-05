В Україні кількість лікарняних по ізоляції від COVID-19 за місяць зросла на 55%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Упродовж жовтня Фонд соціального страхування України прийняв на оплату 14 899 листків непрацездатності, які були видані працівникам для самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом, що на 55% більше, ніж у вересні. Про це повідомляє пресслужба ФССУ, передає УНН.
“Загалом з початку пандемії ФССУ компенсував втрачений за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробіток для 37 тисяч застрахованих осіб, з яких близько 8 тисяч — медичні працівники. На це направлено понад 43 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
В ФССУ зазначили, що у вересні кількість прийнятих на оплату лікарняних, виданих через ізоляцію, зросла на 86% порівняно з серпнем та склала 9 613 листків непрацездатності.
“Пройти оплачувану за кошти Фонду самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу для всіх застрахованих осіб та 100% — для медичних працівників. На період карантину відкрити листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 можливо у дистанційному режимі — для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря”, — нагадали в установі.
Як повідомляв УНН, на лікарняні цього року спрямували майже 7 млрд грн.