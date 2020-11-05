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В Украине количество больничных по изоляции от COVID-19 за месяц выросло на 55%

В Украине количество больничных по изоляции от COVID-19 за месяц выросло на 55%

Киев  •  УНН

 • 11976 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение октября Фонд социального страхования Украины принял на оплату 14 899 листков нетрудоспособности, выданные работникам для самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением, что на 55% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ, передает УНН.

“Всего с начала пандемии ФССУ компенсировал потерянный за время изоляции от коронавирусной болезни заработок для 37 тысяч застрахованных лиц, из которых около 8000 — медицинские работники. На это направлено более 43 млн грн”, — говорится в сообщении.

В ФССУ отметили, что в сентябре количество принятых на оплату больничных, выданных из-за изоляции, выросло на 86% по сравнению с августом и составило 9613 листков нетрудоспособности.

“Пройти оплачиваемую за счет Фонда самоизоляцию работающие украинцы могут в случае непосредственного контакта с больным COVID-19. Сумма выплат от Фонда составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа для всех застрахованных лиц и 100% — для медицинских работников. На период карантина открыть листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 можно в дистанционном режиме — для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу”, — напомнили в учреждении.

Как сообщал УНН, на больничные в этому году направили почти 7 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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