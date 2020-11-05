Соцстрах выплатил около 220 тыс. грн семье умершего из-за COVID-19 врача-терапевта

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Киев  •  УНН

 • 13956 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременное пособие в размере 219 тыс. 700 грн для семьи врача-терапевта, который умер через COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

“Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременное пособие по государственному социальному страхованию в размере 219 тыс. 700 грн для семьи врача-терапевта с Киевской области. Медицинский работник умер вследствие острого профессионального заболевания на COVID-19”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее для членов его семьи Фонд профинансировал одноразовую страховую выплату за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн.

“Помощь была перечислена Фондом вчера, 4 ноября, средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней. Всего по состоянию на сегодня ФССУ профинансировал предоставление единовременного пособия по государственному социальному страхованию в случае острого профзаболевания на COVID-19 для 21 семьи”, — указано в сообщении.

Напомним, в Украине количество больничных по изоляции от COVID-19 за месяц выросло на 55%.

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