Лазебная: в Украине зафиксировано 33 случая смерти медиков на рабочем месте из-за борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине зафиксировано 33 случая смерти медика на рабочем месте в связи с борьбой с COVID-19, 20 случаев получат выплаты в размере 210 тыс. грн и 1,5 млн грн. об этом сказала на часе вопросов к правительству в ВР министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
“На сегодня 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплатами. Из них 20 страховых случаев — члены семей семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем”, — сказала Лазебная.
Напомним, Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременное пособие в размере 219 тыс. 700 грн для семьи врача-терапевта, который умер из-за COVID-19.