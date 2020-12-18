В Украине из-за COVID-19 умерло более 400 медиков - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине более 400 медиков умерло из-за COVID-19, уже 50 их семьям выплачивается компенсация в размере более 1,5 млн грн. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
“К сожалению так, у нас в Украине более 400 медицинских работников погибли в результате коронавируса. К сожалению. Государство приняло решение и выплачивает компенсации помощи семьям погибших медиков... На сегодняшний день проводится более 360 расследований, соответственно, оформляются документы. То есть, это процедура. Касательно 200 происходит расследование, более 100 завершено. Часть из них — комиссиями, которые работают в областях на местах, признаны, как заболеваемость и потеря медика при исполнении своих обязанностей, и таким семьям, им уже около 50, выплачивается эта дополнительная компенсация более 1,5 млн грн” , - сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, в Николаеве не выплатили компенсацию за смерть врача от COVID-19: в Минздраве выясняли причины.