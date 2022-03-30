Зеленский отметил государственными наградами более 100 защитников Украины

Детали

Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 122 военнослужащих ВСУ, 23 из них - посмертно.

"Уже традиционно сегодня перед записью этого обращения по представлению Главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. Вечная память всем, кто погиб за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине", - сказал президент.

Напомним

Зеленский заявил, что "отход" войск рф с Киевского и Черниговского направлений не отвод, а последствия работы украинских военных.