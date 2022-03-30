Зеленський відзначив державними нагородами понад 100 захисників України

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Зеленський підписав указ відзначення державними нагородами 122 військовослужбовців ЗСУ, 23 із них – посмертно.

"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні", - сказав президент.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків не відведення, а наслідки роботи українських військових.