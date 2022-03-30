Зеленський відзначив державними нагородами понад 100 захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських військових за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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Зеленський підписав указ відзначення державними нагородами 122 військовослужбовців ЗСУ, 23 із них – посмертно.
"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні", - сказав президент.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків не відведення, а наслідки роботи українських військових.