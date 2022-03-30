"Це наслідки роботи наших захисників": Зеленський про "відведення" російських військ з напрямків Києва та Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків не відведення, а наслідки роботи українських військових. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", – сказав Зеленський.
"Але також у цей же час бачимо, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", – наголосив він.
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